Blackstone увеличила чистую прибыль в III квартале на 41%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 41%, выручку - на 44%.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $780,84 млн против $552 млн годом ранее.

Прибыль, распределяемая среди акционеров (distributable earnings), повысилась до $1,28 млрд, или $1,01 на акцию, по сравнению c $1,21 млрд, или $0,94 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $0,91 на акцию.

Стоимость портфеля корпоративных прямых инвестиций Blackstone в минувшем квартале увеличилась на 6,2%, портфеля инфраструктурных инвестиций - на 5,5%.

Квартальная выручка компании увеличилась до $3,66 млрд с $2,54 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением Blackstone на конец третьего квартала составил $1,1 трлн, увеличившись за год на 10%.

Приток средств инвесторов за минувший квартал составил $40,5 млрд.

По итогам третьего квартала компания выплатит дивиденды в размере $0,86 на акцию.

Blackstone планирует вывести на открытый рынок некоторые из своих крупнейших портфельных компаний, заявил Financial Times президент инвесткомпании Джонатан Грей.

"Мы готовимся к выводу некоторых компаний на рынок. Я бы сказал, что в обсуждении этой темы мы перешли от теории к практике, и сейчас говорим о таких вещах, как сроки", - сказал Грей.

Акции Blackstone прибавляют в цене 4,7% в ходе торгов в четверг. С начала 2024 года их стоимость выросла на 27,7%.