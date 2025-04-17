Blackstone в I квартале сократила чистую прибыль на 27%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, в первом квартале 2025 года сократила выручку на 11%, чистую прибыль - на 27%.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $614,9 млн по сравнению с $847,4 млн годом ранее.

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), повысилась на 11%, до $1,41 млрд, или $1,09 на акцию, по сравнению c $1,27 млрд, или $0,98 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов для этого показателя составлял $1,05 на акцию.

Стоимость портфеля корпоративных прямых инвестиций Blackstone в минувшем квартале увеличилась на 1,1%, портфеля инфраструктурных инвестиций - на 7,5%.

Квартальная выручка компании сократилась до $3,29 млрд с $3,69 млрд годом ранее.

Объем активов под управлением Blackstone на конец первого квартала составил $1,17 трлн по сравнению с $1,06 трлн годом ранее. Приток средств инвесторов за минувший квартал составил $62 млрд, что является максимальным показателем почти за три года, отмечается в пресс-релизе.

За отчетный период Blackstone выкупила 0,2 млн собственных акций. По итогам первого квартала компания выплатит дивиденды в размере $0,93 на акцию.

С начала 2025 года акции Blackstone подешевели примерно на 25%.