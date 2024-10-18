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Розничные продажи в Великобритании в сентябре неожиданно выросли

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,4%.

В августе розничные продажи в Британии увеличились на 1%.

Продажи непродовольственных магазинов в сентябре подскочили на 2,5%, главным образом, за счет реализации компьютерной техники и коммуникационных устройств.

Продажи в супермаркетах снизились максимально с начала этого года - на 2,4%, онлайн-продажи повысились на 1,3%.

В годовом выражении розничные продажи в Британии в сентябре поднялись на 3,9% - максимально с февраля 2022 года. В третьем квартале они увеличились на 1,9%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно августа и на 4% в годовом выражении.

Великобритания
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