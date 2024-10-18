Сделки по продаже "дочек" крупных инобанков в РФ не выходили на уровень правкомиссии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Потенциальные сделки по продаже "дочек" крупных зарубежных банков в России пока не выходили на уровень правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Нет, там какая-то мелочевка есть, а серьезных нет", - сказал он на полях Московского финансового форума в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо одобрения подкомиссии правительственной комиссии по иноинвестициям, куда входят, в частности, представители Минфина и ЦБ РФ, смена собственников "дочек" крупных банков требует согласования на президентском уровне. На пути возможных сделок "на выход" иностранных финансовых групп из РФ также возникают юридические препятствия, такие как заморозка акций в рамках судебных процессов (как, например, произошло в случае с Райффайзенбанком).