"НефАЗ" в январе-сентябре ушел в убыток при росте выручки на 29%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ", Башкирия, входит в группу "КАМАЗ") в январе-сентябре 2024 года получило 121,5 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 189,9 млн чистой прибыли в январе-сентябре 2023 года, говорится в отчетности башкирского предприятия.

Выручка при этом выросла на 29% при большем росте себестоимости – на 33,1%. Показатель валовой прибыли сократился на 25,2%, прибыль от продаж – в 2,3 раза.

Основные финансовые показатели АО "НефАЗ" (в тыс. руб.):

Январь-сентябрь 2024г Январь-сентябрь 2023г Динамика Выручка 31 381 508 24 321 175 29 % Себестоимость 30 292 393 22 766 571 33,1 % Валовая прибыль 1 164 575 1 556 564 -25,2 % Прибыль от продаж 311 619 727 650 -2,3 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (135 971) 250 680 - Чистая прибыль (убыток) (121 536) 189 903 -

Кредиторская задолженность "НефАЗа" сократилась с 16,65 млрд рублей на конец 2023 года до 9,893 млрд рублей на конец сентября 2024 года, дебиторская – с 10,7 млрд рублей до 6,699 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завод планировал по итогам 2024 года увеличить чистую прибыль по РСБУ в 3,1 раза по сравнению с показателем прошлого года – до 450 млн рублей. Выручка, как ожидается, составит 44 млрд рублей (рост на 25%), показатель EBITDA – 1,106 млрд рублей (в 2023 году – 545 млн рублей), рентабельность по EBITDA – 2,5% (1,5%).

ПАО "НефАЗ" производит самосвальные и другие надстройки на шасси "КАМАЗа", автомобильные полуприцепы и прицепы, цистерны различного назначения. Согласно отчету за 2023 год, основными акционерами предприятия являются ПАО "КАМАЗ" (50,02% в уставном капитале "НефАЗа"), башкирское АО "Региональный фонд" (28,5%).