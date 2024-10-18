Минфин счел, что рублевые выплаты по юаневым бондам отвечают интересам инвесторов в РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Практика осуществления в рублях купонных выплат по номинированным в юанях облигациям, которую подвергли критике отдельные участники долгового рынка и Московская биржа, нашла поддержку у Минфина. По оценке ведомства, она не только не нарушает интересы инвесторов, но и вписывается в линию политики государства.

"Тем лучше (если эмитенты платят купоны в рублях - ИФ), уж точно для российских держателей", - сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума, комментируя ход дискуссии на эту тему.

"Собственно говоря, если помните, это ровно та идеология, которая была реализована во всех нормативах, в 430-м указе и других, где мы говорили - платите в рублях по соответствующему курсу", - отметил Моисеев.

"В условиях по сути разрушения биржевого валютного рынка по итогам санкций - давайте прямо говорить, он по сути разрушен, у нас остался рынок, по большому счету, кроме юаня, только OTC (внебиржевая сделка - ИФ) - конечно, на мой взгляд, все такого рода расчеты должны происходить в рублях", - заявил замминистра.