Нефть дешевеет в пятницу и по итогам недели, цена Brent - ниже $73 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу из-за опасений относительно перспектив роста спроса и ожидающегося переизбытка поставок, сообщает Trading Economics.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по Москве уменьшились на $1,5 (на 2%) - до $72,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,5 (на 2,2%) и составляла $69,14 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе пересмотрело в сторону снижения оценку спроса на нефть, указав на вероятность возникновения глобального переизбытка. ОПЕК в октябре понизила прогноз третий месяц подряд. В обоих случаях это обусловлено в основном слабым спросом на топливо со стороны Китая.

В пятницу стало известно, что экономика КНР в третьем квартале увеличилась на 4,6% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,7% во втором квартале и были минимальными с января-марта 2023 года.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа. Эта новость усилила ожидания, что конфликт в данном регионе может в скором времени завершиться, отмечает MarketWatch.

Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением более чем на 7%, что является максимальным спадом за полтора месяца.