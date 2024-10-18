Поиск

Нефть дешевеет в пятницу и по итогам недели, цена Brent - ниже $73 за баррель

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу из-за опасений относительно перспектив роста спроса и ожидающегося переизбытка поставок, сообщает Trading Economics.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по Москве уменьшились на $1,5 (на 2%) - до $72,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,5 (на 2,2%) и составляла $69,14 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе пересмотрело в сторону снижения оценку спроса на нефть, указав на вероятность возникновения глобального переизбытка. ОПЕК в октябре понизила прогноз третий месяц подряд. В обоих случаях это обусловлено в основном слабым спросом на топливо со стороны Китая.

В пятницу стало известно, что экономика КНР в третьем квартале увеличилась на 4,6% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 4,7% во втором квартале и были минимальными с января-марта 2023 года.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа. Эта новость усилила ожидания, что конфликт в данном регионе может в скором времени завершиться, отмечает MarketWatch.

Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением более чем на 7%, что является максимальным спадом за полтора месяца.

Brent WTI МЭА Китай Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Максимальный порог госпошлины при регистрации прав на предприятие может вырасти до 1 млн руб.

В Минфине назвали лимит в 150 млрд рублей на ФИНВ "очень консервативным"

Минфин обсуждает возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов

Альфа-банк представил свой терминал для оплаты по биометрии

Биржевые цены на Аи-95 не изменились, на Аи-92 выросли на 1,49% за неделю

Минфин счел, что рублевые выплаты по юаневым бондам отвечают интересам инвесторов в РФ

Минфин счел, что рублевые выплаты по юаневым бондам отвечают интересам инвесторов в РФ

Доходы бюджета в 2025-2027 гг. будут рассчитывать на основе котировки нефти Urals FOB

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });