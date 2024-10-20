РФ в 2024 г нарастит поставки зерна в Индонезию относительно прошлогодних 1,5 млн т

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на увеличение объемов поставок сельскохозяйственной продукции в Индонезию, в том числе, зерновых.

Как сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту, в прошлом году РФ поставила на индонезийский рынок около 1,5 млн тонн зерна, и в этом году нарастит объем.

"Мы бесперебойно осуществляем поставки разных видов продукции. Это сельхознаправление, зерно. Какое-то количество лет была пауза. Сейчас Россия вернулась на прежние объемы. Я думаю, что этот объем будет наращиваться, это почти 1,5 млн тонн за прошлый год, в этом году мы тоже видим определенный рост", - передал заявление Мантурова секретариат первого зампреда правительства.

Он отметил, что на сегодняшний день РФ занимает примерно 10% рынка зерновых культур на индонезийском рынке.

"Мы продолжим взаимодействие с Индонезией, поскольку мы заинтересованы также не только в расширении поставки объемов своей продукции. На сегодняшний день это зерновые культуры, пшеница, в первую очередь, но и ведем переговоры на предмет поставки мясной продукции", - добавил первый вице-премьер.

Мантуров возглавил российскую делегацию, которая прибыла в Джакарту на состоявшуюся инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто.