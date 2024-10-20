Субианто вступил в должность президента Индонезии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прабово Субианто, победивший в минувшем феврале на президентских выборах в Индонезии, в воскресенье был приведен к присяге в парламенте, став восьмым президентом в истории этой страны.

"Мы не хотим причинять беспокойства другим странам, так же как не хотим, чтобы они причиняли беспокойства нам (...) Мы хотим быть хорошим соседом. Мы будем выступать против любых форм колониализма и будем защищать интересы угнетенных по всему миру", - цитирует его South China Morning Post.

Он подчеркнул, что Индонезия продолжит вести политику неприсоединения к каким-либо альянсам.

Также он сказал, что Индонезия сможет добиться независимости от импорта продовольствия в течение пяти лет, и кроме того, способна стать самодостаточной державой в области энергетики. Президент дал обещание помочь малообеспеченным слоям населения и бороться с коррупцией.

Субианто поблагодарил своего предшественника Джоко Видодо, который одержал над ним победу на предыдущих выборах - в 2019 году - и занимал должность президента два срока с 2014 года; причем на выборах 2014 года Субианто тоже проиграл Видодо.

Теперь сын Видодо - Гибран Ракабуминг Рака - является вице-президентом Индонезии.

В конце июля Субианто заявлял о намерении развивать отношения с Россией после вступления в должность. В начале сентября Субианто на встрече с послом РФ Сергеем Толченовым также выразил надежду на развитие сотрудничества с Россией в оборонной сфере. "Вместе мы сможем преодолеть общие проблемы безопасности и внести вклад в глобальный мир и процветание", - сказал он.