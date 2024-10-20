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Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении энергетического экспорта в Индонезию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия обсуждает с Индонезией расширение сотрудничества в сфере нефтегазового экспорта, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту на инаугурацию президента страны Прабово Субианто.

"Мы также заинтересованы в развитии более широкой номенклатуры, включая сжиженный природный газ, и, как я сказал, сотрудничество в области атомной энергетики", - сказал он, отметив, что РФ и Индонезия расширяют внешнеторговое взаимодействие.

"В рамках этого визита была возможность провести встречу и с президентом, и с министром-координатором, который является сопредседателем межправкомиссии с индонезийской стороны, и обсудить достаточно широкий круг вопросов, которые у нас на повестке. Имею в виду и торговлю между нашими странами. Мы за прошлый год фиксируем результат в $4 млрд с небольшим. В этом году мы уже понимаем, что цифра будет не меньше, скорее всего, вырастет", - передал слова Мантурова его секретариат.

"Есть традиционные сферы взаимодействия в области энергетики. Обсуждаются вопросы с Росатомом по атомной энергетике. Индонезийская сторона заинтересована в диалоге с Роскосмосом в части создания космической инфраструктуры в Индонезии, включая участие в создании многоспутниковой орбитальной группировки", - описал направления возможного расширения сотрудничества первый вице-премьер.

Индонезия Денис Мантуров СПГ газ
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