Китайский ЦБ снизил базовую ставку на 25 б.п., до рекордно низких 3,1%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в июле.

Аналитики в среднем ожидали снижения ставки по годовым кредитам до 3,15%, по пятилетним - до 3,65%, по данным Trading Economics.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.