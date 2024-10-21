Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $73,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидерами роста выступают акции ПАО "Полюс" (+1,4%) на фоне новых рекордов цен на золото.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2766,6 пункта (+0,5%), индекс РТС - 903,96 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 октября, составляет 96,4172 руб. (-73,18 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на российском рынке занимают выжидательную позицию перед заседанием в конце недели Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и решения по ключевой ставке. До этого времени активность может оставаться сдержанной, а индекс МосБиржи может колебаться в узком диапазоне 2700-2800 пунктов.

Из корпоративных событий на текущей неделе внимание инвесторов привлечет намеченное на 25 октября заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа", на котором будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах. Внушительная денежная позиция на балансе компании и положительный скорректированный денежный поток позволяют рассчитывать на солидные дивиденды, которые могут составить около 1000 руб. на одну акцию за 2024 год, и из которых более 500 руб. "ЛУКОЙЛ" может выплатить по итогам 9 месяцев текущего года. В конечном счете решение совета директоров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам может придать импульс к повышению котировок акций компании, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, на российском рынке акций сохраняется неопределенность, связанная с макроэкономическими факторами и геополитикой. Индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю умеренным ростом на фоне стабилизации цен на нефть и ослабления рубля. Внешние риски остаются ключевым фактором, влияющим на российский рынок: возможные новые антироссийские санкции, укрепление роли юаня в расчетах, а также обсуждение возможного включения России в "черный список" FATF.

В то же время продолжается давление на финансовый сектор, особенно с учетом роста инфляционных ожиданий и высокой ключевой ставки ЦБ РФ. На этой неделе российские инвесторы также будут следить за саммитом БРИКС в Казани, где обсуждается создание единой платежной системы для стран БРИКС и дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах, отметил Кабаков.

Зарубежные фоновые площадки

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,6%, при этом обновили максимумы Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,4%). По итогам прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq - 0,8%. Dow Jones поднялся на 1%, завершив "в плюсе" шестую неделю подряд - самый длительный подобный период в 2024 году, по данным Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng проседает на 1,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Японский рынок просел на фоне политической напряженности в связи с запланированными на 27 октября парламентскими выборами в стране.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно, по данным Trading Economics.

Между тем, акции китайских банков дешевеют. На прошлой неделе крупные коммерческие банки КНР снизили ставки по депозитам во второй раз в этом году.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $73,47 за баррель (+0,6% и -1,9% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $69,69 за баррель (+0,7% и -2,1% в пятницу).

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.