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"Востсибуголь" присоединит к себе единственного дилера

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Учредители ООО "Компания "Востсибуголь" приняли решение о реорганизации компании путем присоединения к ней ООО "Востсибуглесбыт", сообщил "Востсибугль." После завершения реорганизации "Востсибуглесбыт" прекратит свою деятельность.

В пресс-службе угольной компании планы по реорганизации не комментируют.

"Востсибуглесбыт" на сайте "Востсибугля" назван единственным дилером твердого топлива, добываемого на разрезах компании. Ежегодно трейдер реализует около 500 тысяч тонн угля. Основным клиентом компании являются тепловые станции "Байкальской энергетической компании" (БЭК, производит электроэнергию, контролируется "Иркутскэнерго", En+), различные предприятия ЖКХ. Дилер также занимается экспортными поставками угля.

"Востсибуголь" - основной поставщик топлива для угольных станций в Иркутской области. Его активы расположены в Иркутской области, Забайкальском и Красноярском краях и Туве.

Учредителями "Востсибугля", согласно ЕГРЮЛ, являются БЭК (98,65% в капитале ООО) и ООО "Байкалинвестэнерго" (1,35%).

Иркутскэнерго Востсибуголь Иркутская область Востсибуглесбыт
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