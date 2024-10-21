Биткойн подешевел до $68 201

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна незначительно опускается днем в понедельник, инвесторы оценивают новость о притоке средств в фонды, ориентированные на криптовалюту, и ждут президентских выборов в США.

К 14:58 по Москве биткойн подешевел на 0,4%, до $68 201. За последние пять сессий криптовалюта подорожала на 3,5%, с начала года - более чем на 62%.

Американские индексные фонды, инвестирующие в биткойн на спотовом рынке, зафиксировали чистый приток активов в размере почти $2,4 млрд за шесть дней по 18 октября, сообщает Bloomberg.

Такой значительный приток во многом связан с ожиданиями победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. Трампа считают сторонником криптовалют, и инвесторы полагают, что его победа станет положительным фактором для котировок цифровых активов.