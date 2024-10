Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: S&P 500 и Dow Jones снизились, тогда как Nasdaq умеренно вырос.

Внимание инвесторов направлено на сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои квартальные результаты представят около 20% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Среди них такие крупные, как Visa Inc. , Tesla , Boeing Co. , General Motors и Coca-Cola Co.

Также рынок начинает готовиться к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) и президентским выборам в США, которые состоятся в начале ноября.

Акции Boeing подорожали на 3,1% на сообщении, что компания достигла предварительного соглашения с лидерами профсоюза, которое, возможно, положит конец забастовке, продолжающейся с 13 сентября. Новое предложение Boeing предусматривает повышение зарплат сотрудников на 35% в течение четырех лет.

Цена бумаг Kenvue Inc. увеличилась на 5,5%. Инвестор-активист Starboard Value приобрел значительную долю в этом американском производителе потребительских товаров медицинского назначения, выделенном из Johnson & Johnson в прошлом году, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Котировки акций Mondelez International снизились на 1,6%. Как стало известно в понедельник, германский конгломерат JAB Holdings приобрел у нее 18%-ю долю в нидерландской JDE Peet's, владеющей сетью кофеен Peet's Coffee, за 2,16 млрд евро.

Американский авиаперевозчик Southwest Airlines Co. ведет переговоры с инвестором-активистом Elliott Investment Management, добивающимся изменений в компании. Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, руководство авиакомпании обсуждает с Elliott соглашение, которое обеспечит этому хедж-фонду существенное представительство в ее совете директоров, но не полный контроль. Капитализация Southwest опустилась на 1,7%.

Другая авиакомпания, Spirit Airlines , договорилась о продлении срока для реструктуризации задолженности по облигациям на сумму примерно $1,2 млрд до декабря. Цена её бумаг взлетела на 53%.

Акции Nvidia Corp. подскочили на 4,1%, а капитализация компании впервые превысила $3,5 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,8% и составил 42931,6 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,18% - до 5853,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,27% и составил 18540 пунктов.