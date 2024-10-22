Кассация поддержала арест имущества экс-председателя СД Русстройбанка на 23 млрд рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник оставил в силе арест имущества бывшего председателя совета директоров московского Русстройбанка Николая Иващука на сумму 22,7 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июля подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 4 апреля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество Николая Иващука в пределах 22,7 млрд рублей, "за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

Банк в лице АСВ просил суд принять запрашиваемые меры обеспечения в полном объеме. Он ссылается на то, что "непринятие мер в части запрета государственным органам производить регистрационные действия по отчуждению имущества" Николая Иващука может повлиять на баланс интересов сторон против интересов кредиторов банка: им в целях сокрытия имущества отчуждено 19 объектов недвижимости.

Арбитражный суд Москвы 9 августа 2024 года отказал Николаю Иващуку в отмене ранее принятого по заявлению АСВ ареста его имущества в размере 22,7 млрд рублей.

До этого, 12 марта 2021 года, Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности бывших предправления Русстройбанка Андрея Струкова и бенефициара Ольгу Сорокину. Суд тогда приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами кредитной организации.

Апелляционный суд в октябре 2021 года отменил определение суда первой инстанции в части отказа привлечь к ответственности экс-председателей совета директоров Русстройбанка Николая и Дмитрия Иващуков, оставив в силе привлечение к субсидиарной ответственности Струкова и Сорокиной.

Кассационный суд в декабре того же года отменил постановление апелляции в отношении Иващуков, оставив в силе в отношении них определение суда первой инстанции.

Не согласившись с этим, АСВ подало жалобу в ВС РФ, который пришел к выводу "о наличии оснований для передачи жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации".

В результате ВС РФ 11 августа 2022 года удовлетворил жалобу агентства, поддержав привлечение к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ Дмитрия Иващука, Струкова и Сорокиной. В отношении Николая Иващука дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решение по нему пока не принято.

В числе ответчиков, кроме Струкова, Сорокиной и Иващуков, – бывшие зампредправления Ирина Пискунова и Наталия Ярощук, а также главбух Ольга Семина.

Обращаясь с заявлением, конкурсный управляющий ссылался на то, что ответчиками был совершен ряд сделок, приведших к банкротству банка.

Арбитражный суд Московского округа в начале октября 2020 года оставил в силе постановление апелляционного суда об аресте имущества каждого из ответчиков на сумму 10,1 млрд рублей. До этого, в июле, апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции, отказавшего в марте в принятии мер обеспечения.

Ранее сообщалось, что бывшему председателю правления Русстройбанка Струкову, заочно обвиняемому в крупном мошенничестве, вменяется хищение 400 млн рублей учреждения.

Как полагает СК РФ, в период с 2012 по 2015 год председателем правления и бенефициаром АО "Русский строительный банк" Струковым совместно с неустановленными лицами похищено имущество Русстройбанка на сумму не менее 400 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал у Русстройбанка лицензию 18 декабря 2015 года в связи с потерей ликвидности и неисполнением обязательств перед кредиторами. Кроме того, выявил регулятор, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В конце февраля 2016 года банк признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.