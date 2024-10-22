Минфин РФ подтвердил позитивные ожидания по дивидендам для бюджета-2025

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил позитивные прогнозы по поступлению дивидендов в федеральный бюджет в следующем году.

"Мы как-то в один момент справились с этой задачей (увеличением выплат со стороны госкомпаний, в том числе посредством фиксации доли прибыли, направляемой на дивиденды, на уровне 50% - ИФ), а потом из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний, мы немножко расслабились. Я имею в виду дивиденды компаний с госучастием", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на конференции по финансам и инвестициям "Толк", организованной Т-Банком.

"Я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перфоманс здесь. Мы увидим, что некоторые компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы этот дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать хорошие дивиденды и сейчас", - отметил он.

Как сообщалось, в проект бюджета на трехлетку, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, Минфин заложил сдержанно-оптимистичные ожидания: поступления дивидендов на принадлежащие государству акции и доли будут поступательно увеличиваться, но темпы роста при этом будут умеренными.

Поступления по этой статье в 2024 году на данный момент оцениваются на уровне 755,8 млрд рублей - с учетом дивидендов от крупнейшего плательщика, Сбербанка (его акции находятся в ФНБ). Это примерно на 100 млрд руб. больше, чем закладывалось на текущий год в действующем трехлетнем бюджете (то есть на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.) - 652,3 млрд руб. В 2025 г., согласно проекту бюджета на новую трехлетку, показатель подрастет примерно на 4% и составит 786,44 млрд рублей. В 2026 г. поступления практически не изменятся и составят 788,5 млрд руб., в 2027 г. - вырастут чуть менее чем на 6%, до 834,2 млрд руб.