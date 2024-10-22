Поиск

Минфин РФ подтвердил позитивные ожидания по дивидендам для бюджета-2025

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил позитивные прогнозы по поступлению дивидендов в федеральный бюджет в следующем году.

"Мы как-то в один момент справились с этой задачей (увеличением выплат со стороны госкомпаний, в том числе посредством фиксации доли прибыли, направляемой на дивиденды, на уровне 50% - ИФ), а потом из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний, мы немножко расслабились. Я имею в виду дивиденды компаний с госучастием", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на конференции по финансам и инвестициям "Толк", организованной Т-Банком.

"Я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перфоманс здесь. Мы увидим, что некоторые компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы этот дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать хорошие дивиденды и сейчас", - отметил он.

Как сообщалось, в проект бюджета на трехлетку, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, Минфин заложил сдержанно-оптимистичные ожидания: поступления дивидендов на принадлежащие государству акции и доли будут поступательно увеличиваться, но темпы роста при этом будут умеренными.

Поступления по этой статье в 2024 году на данный момент оцениваются на уровне 755,8 млрд рублей - с учетом дивидендов от крупнейшего плательщика, Сбербанка (его акции находятся в ФНБ). Это примерно на 100 млрд руб. больше, чем закладывалось на текущий год в действующем трехлетнем бюджете (то есть на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.) - 652,3 млрд руб. В 2025 г., согласно проекту бюджета на новую трехлетку, показатель подрастет примерно на 4% и составит 786,44 млрд рублей. В 2026 г. поступления практически не изменятся и составят 788,5 млрд руб., в 2027 г. - вырастут чуть менее чем на 6%, до 834,2 млрд руб.

Минфин РФ Алексей Моисеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минпромторг планирует точечно запустить субсидируемые скидки для химпрома

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });