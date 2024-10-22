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Доходность гособлигаций США выросла до максимума за 3 месяца

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних американских государственных облигаций слабо поднимается во вторник и находится на максимуме с конца июля.

Показатель доходности 10-летних US Treasuries повысился в ходе торгов на 0,7 базисного пункта (б.п.), составив 4,213%. Доходность 30-летних бумаг выросла на 0,6 б.п., до 4,51%, показатель для 2-летних бондов увеличился на 1,4 б.п., до 4,056%.

Рост доходности во многом связан с лучшими, чем ожидалось, статданными по американской экономике, снизившими вероятность агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва. Участники рынка видят 87%-ную вероятность снижения ставки всего на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании, по данным CME FedWatch.

Также доходность поддерживается опасениями, что, вне зависимости от исхода президентских выборов в США, дефицит бюджета страны все равно продолжит расти.

"Ни один из кандидатов в президенты не демонстрирует намерений ограничить бюджетные расходы, и опасения по поводу роста дефицита увеличивают тревогу инвесторов", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

US Treasuries США ФРС
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