HSBC в III квартале неожиданно нарастил чистую прибыль на 9%

CEO банка Эльхедери также заявил, что объявленная ранее реструктуризация бизнеса не будет оформлена юридически

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 9%, заметно лучше ожиданий.

Как сказано в презентации банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,13 млрд против $5,62 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные S&P Global Visible Alpha, ожидали показатель на уровне $5,41 млрд.

Доналоговая прибыль повысилась на 10% и составила $8,48 млрд.

Выручка увеличилась на 7% - до $16,54 млрд.

Чистый процентный доход уменьшился до $7,64 млрд с $8,82 млрд.

Кроме того, HSBC анонсировал обратный выкуп акций на сумму до $3 млрд и объявил дивиденды в размере 10 центов на акцию.

Главный исполнительный директор банка Жорж Эльхедери на конференции по итогам отчетного периода заявил, что объявленное неделей ранее разделение бизнеса на "западный" и "восточный" не повлечет выделения каких-либо операций в самостоятельные юрлица. HSBC имеет штаб-квартиру в Великобритании, но большую часть прибыли получает в Азии.