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Совкомбанк планирует активизировать сделки секьюритизации кредитов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует активнее секьюритизировать кредиты, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, недавно было зарегистрировано ООО "Специализированное финансовое общество "Совком секьюр". Уставный капитал компании - 10 тысяч рублей. Управляет ей "АКРА риск менеджмент". (АКРА РМ).

"Мы планируем более активно предлагать рынку облигации, обеспеченные потоками по кредитам", - прокомментировал Хотимский планы создания компании "Совком секьюр".

АКРА РМ - дочерняя структура Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), создана для отделения нерейтинговых операций и, в частности, оказывает услуги в сфере управления специализированными юридическими лицами, задействованными в сделках секьюритизации.

АКРА Сергей Хотимский Совкомбанк Совком секьюр
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