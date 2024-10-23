Рубль утром слегка дешевеет к юаню на фоне понижения цен на рынке нефти

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне умеренной негативной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5495 руб. (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,32 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Вчера рубль оставался под небольшим давлением, потеряв в пределах 0,5% к доллару и юаню, и растерял все приобретения предыдущих двух торговых дней как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте. По итогам вчерашних торгов курс юаня на Московской бирже поднялся к 13,54 руб. на фоне крайне низкой торговой активности. Движение валютных курсов отражает небольшой дефицит предложения, что не позволило отыграть достаточно активный отскок цен на нефть (фьючерс на Brent вчера вырос на 2,4%, превысив $75 за баррель). В отсутствие активизации экспортеров волатильность на валютном рынке может оставаться невысокой и сегодня, а курс юаня - удерживаться у отметки 13,5 руб. В ближайшие дни рассчитываем увидеть все-таки попытки юаня откатиться на несколько более низкие позиции (по нашим оценкам, вероятен тест зоны 13-13,3 руб.). Ждем определенной, пусть и временной, поддержки рублю от приближающихся налоговых выплат 28 октября, заметно более объемных, чем месяц назад. После прохождения налогового периода склонны ждать возобновления тенденции к плавному ослаблению рубля, экономически логичного в условиях более низких, чем летом, цен на нефть, ограниченности возможностей по наращиванию экспорта, в первую очередь энергоносителей и сезонно крепкого потребления", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного повышения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,61 за баррель, что на 0,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,63%, до $71,28 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают сигналы увеличения запасов топлива в Соединенных Штатах.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 1,64 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали прирост на 0,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в 17:30 мск в среду.