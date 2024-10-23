Трейдеры предложили создать пилотные хабы по продаже топлива мелким оптом с независимых баз

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Ассоциация товарных брокеров" (АТБ, объединяет крупных частных топливных трейдеров) предложила создать в России четыре крупных пилотных хаба по продаже через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) топлива мелким оптом с независимых нефтебаз.

Об этом говорится в презентации АТБ, представленной в Совете Федерации.

Первым хабом станет "Москва и Московская область", он будет запущен до конца этого года. Столичный проект включит порядка 20 частных нефтебаз, они объединятся в 3 балансовых пункта по 5-7 нефтебаз. Исходя из текущих объемов, емкость столичного хаба по реализации мелким оптом может составить до 700 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Хаб "Юг" объединит 47 нефтебаз и обеспечит биржевые продажи мелким оптом примерно 1,5 млн тонн топлива, хаб "Сибирь" - 38 нефтебаз, 1 млн тонн, хаб "Урал" - 27 нефтебаз, 0,5 млн тонн.

Как уточнил управляющий партнер трейдера "Пролеум" (крупнейший частный топливный трейдер России, входит в АТБ) Максим Дьяченко, каждый хаб по объемам биржевых продаж сопоставим с крупным нефтеперерабатывающим заводом.

"Они будут предлагать биржевой товар на вторичном рынке, покупать у них можно маленькими партиями от 5 тонн. Хаб организуется в тех местах, где сконцентрирован наибольший объем потребления. Идея хаба - формировать биржевую реализацию, исходя из необходимости для потребителей в точке их концентрации. В настоящий момент концентрация биржевых продаж топлива находится в точках производства - вокруг НПЗ. Пришла пора ориентироваться и на точки потребления", - сказал он.

Дьяченко также отметил, что к хабам независимых нефтебаз могут присоединяться и крупные нефтекомпании, если увидят интерес в такой совместной мелкооптовой продаже биржевого товара.

В качестве дополнительного биржевого инструмента АТБ предлагает развитие срочного рынка в мелкооптовом сегменте. "Поскольку на биржу выходят независимые нефтебазы и трейдеры, у них возникает риск потери денег в том случае, если цена товара на бирже упадет. И здесь частным компаниями помогут фьючерсные контракты, которые мы предлагаем запустить на индексы СПбМТСБ, как самые прозрачные и безопасные", - говорит Дьяченко.

Как сообщалось, СПбМТСБ с 30 сентября начала продажи топлива мелким оптом с независимых нефтебаз. СПбМТСБ поясняла, что новая практика расширяет географию поставок в регионы с возможностью вывоза автомобильным транспортом, а также увеличивает круг участников биржевых торгов нефтепродуктами.

Согласно условиям пилотного проекта, продавцом на торгах может выступать только брокерская компания (имеющая статус член секции "Нефтепродукты" или полный член биржи СПбМТСБ), вся ответственность за количество, качество товара, а также за работу нефтебазы ложится именно на брокера. При этом денежные средства, оплачиваемые покупателем, будут оставаться в клиринге биржи до тех пор, пока товар не будет им получен.