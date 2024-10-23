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Квоты на экспорт удобрений из РФ продлили до 31 мая 2025 года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило квоты на вывоз удобрений на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщила пресс-служба правительства.

Общий объем экспортных квот составит около 19,2 млн тонн, в том числе 11,2 млн тонн для азотных удобрений и почти 8 млн тонн – для сложных.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие.

Общий объем квот на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года был установлен на уровне почти 19,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – 12,5 млн тонн, для сложных – около 7,3 млн тонн. В октябре квота на вывоз сложных удобрений была увеличена на 0,3 млн тонн.

Правительство РФ
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