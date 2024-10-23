Песков опроверг сообщения о якобы расколе среди членов БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о якобы имеющем место расколе среди членов БРИКС.

"Это тоже не так", - сказал он в интервью НТВ.

Представитель Кремля подчеркнул, что "в БРИКС никто не сотрудничает против кого-то".

"Все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов, и все проекты – в первую очередь, в сфере экономики, финансов, создания потенциальных совместных инвестиционных платформ – делаются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам", - добавил он.