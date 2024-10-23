Поиск

Производство СПГ в РФ в сентябре выросло на 5,8% до 2,9 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в сентябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8% до 2,9 млн тонн, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

Достигнутый показатель является максимальным за историю отрасли для соответствующего месяца.

За девять месяцев 2024 года производство СПГ составило 25,3 млн тонн, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.

Росстат СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Литва расторгает соглашение о торговом мореходстве с РФ

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. будет незначительно снижена

Песков опроверг сообщения о якобы расколе среди членов БРИКС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });