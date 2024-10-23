Производство СПГ в РФ в сентябре выросло на 5,8% до 2,9 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в сентябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8% до 2,9 млн тонн, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

Достигнутый показатель является максимальным за историю отрасли для соответствующего месяца.

За девять месяцев 2024 года производство СПГ составило 25,3 млн тонн, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.