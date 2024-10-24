Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,7%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил нисходящий импульс вечерней сессии среды на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на нефть Brent в четверг поднялся к $75,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,7%, лидерами отката выступают акции АФК "Система" (-3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2714,99 пункта (-0,7%), индекс РТС - 885,1 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 96,6379 руб. (+4,61 копейки).

Подешевели также акции ВТБ (-2,4%), "РусГидро" (-1,6%), "ТКС Холдинг" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "ММК" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "Роснефти" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняется нисходящая динамика, инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.

В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее. Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга, что подтверждается провальными результатами аукционов Минфина РФ в среду (аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26245RMFS и с переменным купонным доходом выпуска №29025RMFS признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам).

Слабее рынка выглядят акции "НОВАТЭКа" из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. По оценкам экспертов "Цифра брокер", основные ограничения уже были введены, и новые санкции на позиции компании не повлияют. "НОВАТЭК" продолжает генерировать прибыль, при этом результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно оптимистичный взгляд на акции компании сохраняется, и можно ожидать, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ 2" со временем разрешится, считают в "Цифра брокер".

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что до решения по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Техническая картина в индексе МосБиржи ухудшилась, и теперь есть риск снижения еще примерно на 1%. В то же время поступление промежуточных дивидендов в среднесрочной перспективе должно поддержать рынок, полагают в "БКС МИ".

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей, откат Dow Jones (-1%) стал самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный индекс и S&P 500 (-0,9%) завершили "в минусе" третью сессию подряд.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,5%).

Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее на статистике и росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,79 за баррель (+1,1% и -1,4% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $71,65 за баррель (+1,3% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.