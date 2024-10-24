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Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с середины сентября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в четверг откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с 16 сентября на фоне спекулятивных распродаж в преддверии итогов заседания Банка России в пятницу по ключевой ставке; позитивные сигналы с внешних фондовых и сырьевых площадок рынок проигнорировал.

К 12:32 МСК индекс МосБиржи составил 2698,75 пункта (-1,3%), индекс РТС - 879,74 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.

В лидерах снижения выступают акции АФК "Система" (-4,7%), "ММК" (-4%), ВТБ (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "РусГидро" (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "Газпрома" (-2,2%), "Московской биржи" (-2,1%), "Северстали" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "Роснефти" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,5%), ОК "Русал" (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 12:32 МСК составил 22,06 млрд рублей (из них 3,43 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,41 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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