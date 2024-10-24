Рынок акций откатился ниже 2700п по индексу МосБиржи, к уровню середины сентября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в четверг продолжил снижение на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу, причем улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent в четверг поднялся к $76,5 за баррель) инвесторы проигнорировали. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов, к уровню середины сентября, в лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-5,9%).

К 13:10 индекс МосБиржи составил 2692,91 пункта (-1,5%), индекс РТС - 877,84 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 96,6379 руб. (+4,61 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-3,4%), "Селигдара" (-3,4%), ВТБ (-3,2%), "Газпрома" (-2,8%), "Ростелекома" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (-2,6%), "Московской биржи" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Совкомфлота" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "НЛМК" (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), расписки OZON (-1,3%), бумаги Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "МТС" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), ПАО "Полюс"(-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Как заявил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая с лекцией во Всероссийской академии внешней торговли, экономика России в конце третьего-начале четвертого кварталов стала демонстрировать признаки некоторого охлаждения, но прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9% остается в силе.

"В этом году наша оценка (роста ВВП РФ - ИФ) - 3,9%. Несмотря на то, что мы действительно наблюдаем в конце третьего - начале четвертого кварталов по некоторым признакам все-таки охлаждение экономики - вполне естественно она реагирует на принятые решения (по ужесточению денежно-кредитной политики - ИФ), эту оценку (рост в 3,9% - ИФ) мы подтверждаем", - сказал министр.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на рынке акций РФ сохраняется нисходящая динамика, инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.

В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее. Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга, что подтверждается провальными результатами аукционов Минфина РФ в среду (аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26245RMFS и с переменным купонным доходом выпуска №29025RMFS признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам).

Слабо выглядят акции "НОВАТЭКа" из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. По оценкам экспертов компании "Цифра брокер", основные ограничения уже были введены, и новые санкции на позиции компании не повлияют. "НОВАТЭК" продолжает генерировать прибыль, при этом результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно оптимистичный взгляд на акции компании сохраняется, и можно ожидать, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ 2" со временем разрешится, считают в компании "Цифра брокер".

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что до решения по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия. Техническая картина в индексе МосБиржи ухудшилась, и теперь есть риск снижения еще примерно на 1%. В то же время поступление промежуточных дивидендов в среднесрочной перспективе должно поддержать рынок, полагают в "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позиции покупателей в РФ перед заседанием Центробанка остаются хрупкими. Внешний фон днем в четверг улучшился: цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, растет фондовая Европа.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI проверяют на прочность сопротивления $75,5 и $71,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг пробили поддержки 2720 пунктов и 890 пунктов соответственно, что дает сигнал на дальнейшее снижение. Рынок перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет локальную слабость, но инвесторы сохраняют надежды на оптимистичные новости, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей, откат Dow Jones (-1%) стал самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), однако подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,8%, за исключением просевшего на 0,2% фьючерса на Dow).

Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

На нефтяном рынке днем в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее на статистике и росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:10 по московскому времени составила $76,47 за баррель (+2% и -1,4% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $72,28 за баррель (+2,2% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - оказывают давление на стоимость сырья.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Сегежа Групп" (-9,2%), ПАО "Южуралникель" (-6,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5,8%), ПАО "Лензолото" (-5,3%), бумаги ГК "Самолет" (-5,3%).

Выросли бумаги "АГ Кристалл" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:10 составил 28,34 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "ТКС Холдинг", 3,01 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 1,98 млрд рублей на акции "Газпрома").