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ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти на 5,8% с 2025 г.

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти на 5,8% с 2025 г.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%, следует из проекта приказа ФАС, опубликованного на портале правовой информации.

В частности, предлагается поднять тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет - Мегет/"Ангарская НХК" повышается с 439,13 руб. за тонну (без НДС) до 464,57 руб.; Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - с 886,61 руб. за тонну до 937,98 руб.; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - с 2547,06 руб. за тонну (без НДС) до 2694,64 руб.; Клин - Усть-Луга - с 1028,98 руб. за тонну до 1088,6 руб.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино вырастает с 3372,98 руб. за тонну (без НДС) до 3568,42 руб.

Тариф для прокачки по Заполярье - Пурпе увеличивается с 547,09 руб. за тонну (без НДС) до 578,79 руб., по Куюмба - Тайшет - с 869,72 руб. до 920,11 руб.

Стоимость транзита по маршруту Махачкала - ПК "Шесхарис" вырастает с 485,63 руб. за тонну (без НДС) до 514,83 руб., по маршруту "граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - с 952,18 руб. за тонну (без НДС) до 1007,35 руб.

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) тариф изменяется с 723,34 руб. за тонну (без НДС) до 765,25 руб.

Ставка при транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок и в пределах таможенной территории России увеличивается с 24,16 руб. за тонну (без НДС) до 25,56 руб., предельная максимальная ставка по перевалке из системы "Транснефти" в морском порту Приморск - со 189,93 руб. до 200,93 руб.

Тариф по наливу из магистральной трубопроводной системы в ж/д транспорт для АО "Транснефть - Западная Сибирь" (Сокур) становится 479,12 вместо 452,88 руб., АО "Транснефть - Урал" (Челябинск) - 90,85 руб. вместо 85,57 руб., в средства автомобильного транспорта для ООО "Транснефть - Балтика" (Невская) - 310,61 руб. вместо 293,6 руб.

Ранее правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.

ФАС Транснефть
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