"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" с 6 декабря изменяет тарифы на услуги по перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов.

Согласно информации на сайте компании, цены изменяются в связи с индексацией тарифов ОАО "РЖД", проведенной в соответствии с приказом ФАС России от 15 ноября 2024 года.

Грузовые железнодорожные тарифы на 2025 год будут проиндексированы с 1 декабря 2024 г. на 13,8%.

Ставки "Транснефти" на прокачку нефти привязаны к стоимости аналогичных услуг РЖД и составляют около 70% от размера железнодорожной перевозки.