Глава МВФ допустила падение темпов роста ВВП Китая ниже 4% при отсутствии реформ

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста экономики Китая могут упасть "существенно ниже 4%" в случае, если власти страны не проведут реформы, направленные на поддержку внутреннего спроса, сказала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Главным препятствием на пути восстановления потребительского доверия в КНР остается проблемный сектор недвижимости, и правительству нужно принять меры, направленные на устранение этой проблемы, сказала она на брифинге в Вашингтоне в четверг.

Кроме того, в ответ на вопрос египетского журналиста Георгиева сказала, что вскоре посетит Египет для обсуждения условий программы кредитования объемом $8 млрд.

"Мы открыты для того, чтобы скорректировать египетскую программу или любую другую программу с тем, чтобы она наилучшим образом отвечала интересам народа", - отметила она, добавив, что правительству Египта все равно нужно провести реформы, и чем скорее, тем лучше.

Ранее власти Египта сигнализировали, что им становится сложнее выполнять условия, озвученные при предоставлении кредита МВФ, из-за геополитической напряженности в регионе. Эти условия, в частности, включают в себя сокращение госрасходов, в том числе субсидий на топливо, электричество и продукты питания.