Индия в сентябре увеличила импорт алмазов на 11%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Индия в сентябре 2024 года импортировала 8,8 млн карат алмазов, что на 11% больше, чем годом ранее, по предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По стоимости импорт оценивается в $779 млн, что на 25% ниже данных сентября прошлого года, но на 16% выше уровня августа 2024 года ($672 млн). Августовский показатель был на 54% ниже г/г.

В августе 2024 года индийские огранщики сокращали закупки, а один из крупнейших индийских участников отрасли Kiran Gems объявлял об остановке производства на 10 дней. Добывающие компании, в свою очередь, сокращают предложение, чтобы ускорить процесс высвобождения избыточных запасов бриллиантов у огранщиков, которые мешают им возобновить закупки алмазного сырья.

Импорт выращенного в лаборатории (lab grown) алмазного сырья в сентябре оценивается в $63 млн, что на 26% ниже г/г.

Экспорт бриллиантов из Индии в сентябре составил 1,52 млн карат, что на 17% ниже г/г, но на 13% выше августа (1,34 млн карат). Эти объемы оцениваются в $1,29 млрд, что на 23% ниже данных сентября 2023 года, но на 24% выше августа.

Экспорт синтетических бриллиантов из Индии в сентябре упал на 16% г/г, до $111 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.