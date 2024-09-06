Индийский совет по экспорту драгкамней отметил признаки стабилизации алмазного рынка

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В алмазной отрасли после 18 месяцев коррекции наметились явные признаки восстановления и ценовой стабильности, считает глава Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Випул Шах. Письмо Шаха участникам отрасли цитирует агентство Rapaport.

Коррекция на алмазном рынке последовала за постпандемийным всплеском цен на натуральные алмазы, во время которого участники отрасли накопили избыточные запасы, рассчитывая на сохранение высокого спроса.

Сейчас же запасы бриллиантов значительно сократились: это указывает на то, что предложение стало больше соответствовать спросу, обеспечивая основу для стабилизации цен. Поток алмазного сырья ограничен, то есть новое производство бриллиантов останется сдержанным, снижая риск избыточного предложения, отмечает Шах. Участники отрасли оптимизировали производственные мощности и озаботились сокращением задолженности.

В августе продажи были устойчивыми, отражая возросшую уверенность потребителей и позитивный тренд на рынке, а цены в некоторых дефицитных категориях выросли.

Продажи во время предстоящего праздничного сезона будут хорошими, считает глава GJEPC, опираясь на устойчивый спрос на природные алмазы в США.

Спрос на природные алмазы в США устойчив, а недавний отчет Tenoris фиксирует смещение интереса к натуральным алмазам, что позволяет рассчитывать на хорошие продажи во время праздничного сезона, заявил Шах.

Кризис на алмазном рынке заставил алмазодобытчиков сокращать предложение, чтобы ускорить процесс дестокинга. De Beers дважды сокращала прогноз по добыче, а в августе отменила свою регулярную торговую сессию, отложив продажи на более поздний срок в этом году. Petra Diamonds отменила тендер, который должен был состояться в августе-сентябре, заявив, что хочет поддержать шаги, предпринятые крупными производителями для ограничения поставок в этот период слабого спроса. Rio Tinto перенесла тендер по алмазам своего единственного действующего месторождения Diavik, сославшись на снижение объемов добычи.

Российская "АЛРОСА", с весны 2022 года включенная в санкционный список США, не комментирует свои действия на рынке, но годом ранее, когда Индия ввела трехмесячное эмбарго на ввоз алмазного сырья, первой заявила о готовности "реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке".