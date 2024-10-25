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Dow Jones снизился, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, трейдеры оценивали неоднозначную корпоративную отчетность.

Dow Jones снизился по итогам четвертой сессии подряд. Лидерами падения среди компонентов этого индексы стали акции International Business Machines и Honeywell International , цена которых упала на 6,2% и 5,1% соответственно. Выручка обеих компаний в третьем квартале оказалась ниже консенсус-прогноза экспертов.

Сотрудники Boeing Co. проголосовали против соглашения, достигнутого руководством компании с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM). В результате забастовка на предприятиях авиастроительного концерна, начатая 13 сентября, будет продолжаться. Акции Boeing подешевели на 1,2%.

Котировки бумаг Union Pacific Corp. снизились на 4,4%. Железнодорожный оператор в июле-сентябре увеличил чистую прибыль и выручку, однако оба показателя не оправдали ожиданий аналитиков.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. в июле-сентябре сократил чистую прибыль на 40% и выручку - на 26%. Цена акций компании рухнула на 7,2%.

Southwest Airlines Co. в минувшем квартале снизила чистую прибыль почти втрое, что вызвало снижение стоимости бумаг авиакомпании на 5,6%.

В то же время цена акций Tesla взлетела почти на 22% (самый значительный дневной подъем за 11 лет), в результате чего капитализация производителя электромобилей выросла за день более чем на $100 млрд, отмечает Trading Economics. Компания в июле-сентябре получила скорректированную прибыль и операционную рентабельность выше ожиданий аналитиков, а также спрогнозировала скачок продаж электрокаров на 20-30% в 2025 году.

Котировки бумаг United Parcel Service подскочили на 5,3%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 37%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания экспертов.

Производитель оборудования для выпуска микрочипов Lam Research в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Акции компании подорожали на 5,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 15 тыс. - до 227 тыс., сообщило в четверг министерство труда. При этом аналитики прогнозировали сохранение числа заявок на уровне предыдущей недели (242 тыс.), по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в сентябре повысились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 738 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это рекордный уровень с мая 2023 года.

Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 709 тыс. новостроек, а не 716 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 720 тыс. с прежде объявленного августовского уровня.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 140,59 пункта (на 0,33%) и составил 42374,36 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 12,44 пункта (на 0,21%) - до 5809,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 138,83 пункта (на 0,76%) и завершил сессию на отметке 18415,49 пункта.

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