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Рубль утром укрепляется к юаню перед заседанием ЦБ по ключевой ставке

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дорожает перед заседанием Банка России по ключевой ставке и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,54 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

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