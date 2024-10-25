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ЦБ РФ предметно рассматривал повышение ключевой ставки на 200 б.п. и 100 б.п.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 20% и до 21%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания.

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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. - до 21% годовых.

Отвечая на вопрос о том, допускает ли она похожее повышение ставки в декабре, председатель отметила, что "возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать - данных по развитию экономики, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом". "Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - отметила Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 20 декабря.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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