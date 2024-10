Фондовые индексы США завершили пятницу без единой динамики

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Nasdaq увеличился за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones оказало снижение котировок акций банков.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в пятницу. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более значительное сокращение - на 1%. В августе, согласно пересмотренным данным, показатель также снизился на 0,8%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре увеличился до 70,5 пункта по сравнению с 70,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень с апреля.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 68,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного пересмотра - до 69 пунктов.

Цена бумага New York Community Bancorp упала на 8,3%. Банк в третьем квартале получил чистый убыток в размере $280 млн, или 79 центов на акцию. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток всего в 41 цент. Также NYCB ухудшил прогноз финпоказателей на 2024-2025 гг.

Котировки бумаг Goldman Sachs Group снизились на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Citigroup Inc. - на 2%, Wells Fargo - на 1,4%, Bank of America Corp. - на 1,8%, American Express Co. - на 1%, Visa Inc. - на 0,5%.

Производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов. Однако инвесторов эти результаты не впечатлили, и акции компании подешевели на 4,1%.

Одна из крупнейших в США сетей больниц HCA Healthcare в июле-сентябре увеличила чистую прибыль на 18%, но показатель не дотянул до прогноза. Стоимость компании за день упала на 8,9%.

Американский суд по требованию Федеральной торговой комиссии в четверг заблокировал сделку, в рамках которой Tapestry намеревалась купить Capri Holdings . Цена акций Tapestry подскочила на 13,5%, в то время как котировки бумаг Capri рухнули почти на 49%.

Бумаги Newell Brands взлетели в цене на 21,6%. Производитель широкого ассортимента потребительских товаров снизил убыток в третьем квартале и улучшил прогноз на текущий год.

Котировки акций Centene Corp. выросли на 4,2%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, в июле-сентябре увеличила чистую прибыль в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка существенно превысили прогнозы рынка.

Капитализация Western Digital повысилась на 4,7%. Производитель устройств хранения данных в первом финквартале (завершился 27 сентября) получил скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогноза.

Deckers Outdoor , выпускающая, в том числе, известные угги из овчины, также получила хорошие результаты в прошедшем квартале и дала сильный прогноз на 2025 год. В результате бумаги компании подорожали на 10,6%.

Акции Intel Corp. прибавили в цене 1,5%, Microsoft Corp. и Nvidia Corp. - 0,8%, Apple Inc. - 0,4%.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla увеличились на 3,3% после взлета почти на 22% по итогам предыдущих торгов. Двухдневный подъем на 26% стал самым значительным с февраля 2020 года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 259,96 пункта (на 0,61%) и составил 42114,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 1,74 пункта (на 0,03%) - до 5808,12 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 103,12 пункта (на 0,56%) и завершил сессию на отметке 18518,61 пункта.