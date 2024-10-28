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МосБиржа не фиксирует снижения интереса компаний к IPO на фоне высокой ставки ЦБ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа не фиксирует снижения интереса компаний к выходу на IPO, но часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ.

"Интерес к выходу на рынок не снижается, но на фоне высокой ставки есть темы для рефлексии", - сообщила "Интерфаксу" директор департамента по работе с эмитентами МосБиржи Наталья Логинова.

Эмитенты, по ее словам, в первую очередь занимаются анализом спроса инвесторов и конкуренции за их деньги в условиях очень привлекательных ставок денежного рынка и банковских депозитов. "Им также нужно проанализировать вопрос своей справедливой стоимости и возможного пересмотра своих инвестиционных планов на фоне такого высокого ключа", - добавила Логинова.

До конца года размещения еще будут, ожидает глава департамента биржи.

С начала 2024 года на МосБирже прошло уже 12 первичных публичных размещений. В феврале IPO провели "Делимобиль", "Кристалл" и "Диасофт", в марте - "Европлан", в апреле - МФК "Займер" и МТС-банк, в июне - IVA Technologies, в июле - ПАО "ВИ.ру", "Промомед", "АПРИ", в октябре - "Группа Аренадата" и "Озон Фармацевтика".

МосБиржа Московская биржа Наталья Логинова ЦБ РФ Банк России
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