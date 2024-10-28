Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль дешевеет на фоне сильного падения цен на нефть и несмотря на остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами октября. В понедельник им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5325 руб. (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России с 28 октября повышает ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21,00% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы. Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.

Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $72,89 за баррель, что на 4,14% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 4,39%, до $68,62 за баррель.

Как сообщалось, Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.