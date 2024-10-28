БКС банк направит материнскому холдингу 2,5 млрд рублей дивидендов за III квартал

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров БКС банка рекомендовал единственному акционеру принять решение о выплате по итогам третьего квартала 2,5 млрд рублей дивидендов, говорится в материалах банка.

С учетом уже выплаченной суммы за первое полугодие в 3 млрд рублей общий объем дивидендов за 9 месяцев составит 5,5 млрд рублей.

Единственным акционером банка по последним открытым данным является "БКС Холдинг". Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2024 года составила 8,7 млрд руб.

БКС банк по итогам второго квартала 2024 года занимает 55-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".