Китай, Индия и Египет стали основными партнерами Москвы по экспорту товаров в 2024 году

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот Москвы с Египтом за семь месяцев года увеличился почти на 50%, с Индией – более чем на 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению (мэра Москвы) Сергея Собянина город активно поддерживает промышленный экспорт и помогает московским производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые семь месяцев 2024 года товарооборот столицы с Египтом вырос почти на 50%, а также на 33% увеличился объем взаимной торговли Москвы и Индии", - сказал Ликсутов, его слова привели в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, на долю стран-участниц БРИКС приходится около 22% московского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны.

В частности, один из основных импортеров – Китай – получает около 32% от общего объема поставок несырьевой неэнергетической продукции в страны БРИКС. При этом доля Египта составляет 23%, а Индии – 16%. Тем временем на Бразилию и Саудовскую Аравию приходится 12% и 10% соответственно, отмечается на портале.