Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем на фоне улучшения аппетита к риску.

В частности, трейдеры позитивно восприняли тот факт, что Израиль воздержался от ударов по нефтяным и ядерным объектам Ирана в рамках атаки на выходных.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к концу сессии увеличился на 0,4% и составил 520,95 пункта.

Германский индикатор DAX повысился на 0,35%, британский FTSE 100 - на 0,45%, французский CAC 40 - 0,8%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,7%, испанский IBEX 35 - 0,8%.

Розничные продажи в Испании в сентябре выросли на максимальные с марта прошлого года 4,1% в годовом выражении, сообщил статинститут страны. Августовский подъем пересмотрен с повышением до 2,4%. В помесячном сравнении продажи в минувшем месяце увеличились на 1% после роста на 0,4% в августе.

В Великобритании розничные продажи в октябре рухнули на 6% в годовом выражении, согласно результатам опроса Конфедерации британской промышленности (CBI).

Медиакомпании и представители строительной отрасли продемонстрировали наибольший подъем среди отраслевых подындексов Stoxx 600, отмечает Trading Economics.

Между тем вслед за падением нефтяных котировок подешевели акции нефтедобывающих компаний: Shell - на 1,5%, TotalEnergies - на 1%, BP Plc - на 1,6%, Equinor - на 3,9%.

При этом более дешевое топливо вызывает сокращение расходов авиакомпаний, что стало фактором роста стоимости их акций, в том числе EasyJet - на 2,8%, IAG - на 1,6%, Deutsche Lufthansa- на 2%, Air France-KLM - на 3,9%.

Котировки бумаг британской Trainline Plc, владеющей платформой для продажи билетов на поезда и автобусы, подскочили на 9,2%. Компания теперь ожидает роста выручки по итогам 2025 фингода на 11-13%, а не ближе к верхней границе диапазона в 7-11%, как было объявлено ранее.

Цена акций Melrose Industries выросла на 9,6% после того, как британская аэрокосмическая компания успокоила инвесторов, заявив о достаточном количестве заказов. Также она объявила buyback объемом 100 тыс. акций.

Кроме того, подорожали бумаги германского производителя цемента Heidelberg Materials (+1,8%), французского производителя стройматериалов Saint-Gobain (+1,5%), британского девелопера Barratt Redrow (+2%).

В то же время котировки акций Philips рухнули на 16,5%. Голландская компания, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, сократила выручку в июле-сентябре на 2% и ухудшила прогноз роста сопоставимых продаж в этом году до 0,5-1,5% с 3-5%, отметив существенное ослабление спроса в Китае.

Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen, по данным СМИ, сообщил своему производственному совету о намерении закрыть не менее трех заводов в Германии, сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%. Производственные советы в ФРГ избираются для защиты интересов работников крупных компаний и участия в работе их наблюдательных советов.

Цена акций VW опустилась на 1,3% и потянула за собой вниз бумаги других германских автопроизводителей, включая Mercedes-Benz - на 0,8%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,7%, Daimler Truck - на 0,9%.