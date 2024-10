Фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,3-0,7%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы начали с позитивным настроением неделю, которая станет самой загруженной в этом сезоне отчетностей по количеству компаний, планирующих представить квартальные результаты.

В том числе обнародуют свои показатели пять членов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) - Microsoft Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Alphabet Inc.

Кроме того, на эту неделю намечена публикация таких важных экономических показателей, как предварительные данные об изменении американского ВВП в третьем квартале, доходах и расходах населения в октябре, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.

Индекс производственной активности в Техасе, по данным Федерального резервного банка Далласа, в октябре вырос до минус 3 пунктов по сравнению с минус 9 пунктов в предыдущий месяц. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 1 пункта, сообщает Trading Economics.

Цена акций производителя полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. поднялась на 1,4%, поскольку чистая прибыль и выручка компании в третьем квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Котировки акций разработчика онлайн-платформы для создания игр Roblox выросли на 0,4% после того, как аналитики Wedbush включили их в список наиболее рекомендуемых к покупке.

Бумаги Ford Motor и V.F. Corp., которые опубликовали квартальную отчетность после окончания торгов в понедельник, прибавили в цене 2,7% и 1,8% соответственно.

Также подорожали акции представителей финансовой отрасли, в том числе Citigroup Inc. - на 3,9%, Goldman Sachs Group - на 2,1%, Wells Fargo и Bank of America Corp. - на 1,7%, American Express Co. - на 1,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,4%.

Капитализация Alphabet поднялась на 0,9%, Amazon.com - на 0,3%, Apple и Meta - на 0,9%, Intel Corp. - на 1,1%, 3M Co. - на 4,4%, Albemarle - на 5%, Carnival Corp. - на 4,8%.

В то же время котировки акций Boeing Co. снизились на 2,8%. Авиастроительный концерн анонсировал размещение обыкновенных и депозитарных акций, которое, как ожидается, позволит ему привлечь около $19 млрд. Полученные средства Boeing планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга, пополнение оборотного капитала, инвестиции и финансирование дочерних компаний.

Вслед за падением цен на нефть подешевели бумаги представителей данной отрасли, включая Chevron Corp. - на 0,2%, APA Corp. (бывшая Apache Corp.) - на 4,5%, Exxon Mobil - на 1,5%, ConocoPhillips - на 1,2%.

Котировки акций Tesla опустились на 2,5%, Nvidia Corp. - на 0,7%, International Business Machines - на 0,8%, Microsoft - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 273,17 пункта (на 0,65%) и составил 42387,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 15,4 пункта (на 0,27%) - до 5823,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 48,58 пункта (на 0,26%) и завершил сессию на отметке 18567,19 пункта.