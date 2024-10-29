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Рубль дешевеет к юаню на "Мосбирже" утром во вторник после дня налоговых выплат

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню после завершения накануне единого дня налоговых выплат. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 3,9 копейки к уровню закрытия понедельника, до 13,6555 рубля. При этом юань оказался на 4,52 копейки дороже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

К 10:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,06% до $71,44 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на 0,01%, до $67,4 за баррель.

Для обеих марок спад накануне стал самым масштабным с июля 2022 года. Он последовал за новостями о том, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана в рамках ударов на выходных.

Brent WTI Израиль Иран Мосбиржа
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