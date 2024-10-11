Производитель упаковки для молока "Ламбумиз" панирует IPO в октябре

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Компания "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) получила статус ПАО и в октябре готовится выйти на IPO с листингом на Московской бирже, говорится в ее сообщении.

Размещение пройдет полностью в формате cash-in. В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска от 1 октября 2024 года.

Как сообщалось, его размер составляет 2,8 млн акций. Акционеры компании также утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль конвертируется в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составит 18 млн 865 тыс. 160 штук.

"Согласно проспекту ценных бумаг, основная цель эмиссии акций – привлечение денежных средств для реализации стратегии развития, в том числе для строительства нового цеха и приобретения оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку", - сообщается в пресс-релизе.

Стратегическая цель компании – строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке упаковки Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, ПАО "Ламбумиз" сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем запланированных вложений в инвестиционный проект в течение 2025-2026 годов – 1,5 млрд рублей. Пуск нового производственного комплекса ожидается в 2027 году. На реализацию проекта планируется направить собственные средства компании и привлеченные от продажи пакета акций средства.

Как заявил процитированный в пресс-релизе гендиректор ПАО "Ламбумиз" Александр Абалаков, "Ламбумиз" является компанией полного производственного цикла. "Мы сохраняем планы по ежегодным темпам роста выручки в 20%, а впереди - большой инвестиционный проект развития, который позволит выйти на неосвоенный пока в полной мере объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах, - заявил он. - Выход на публичный рынок позволит также нам активизировать планы по M&A сделкам, за счет которых ускорять темпы развития".

Ранее компания приняла ряд решений по формированию органов корпоративного управления. В частности, был избран новый состав совета директоров в количестве 7 человек, в него впервые вошли два независимых директора. 26 сентября совет директоров сформировал комитет по аудиту общества, избрал председателя совета директоров и внутреннего аудитора.

История компании идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В первом полугодии этого года выручка компании составила 1,42 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году выручка составила 2,6 млрд рублей.

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.