Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного укрепился в рамках коррекции после сильного падения накануне. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,577 руб., что на 3,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 октября на 9,61 копейки, до 97,3261 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,46 копейки, до 105,4375 руб./EUR1.

"Рубль сегодня демонстрирует сдержанные попытки укрепления. Биржевой юань отступал к 13,56 руб., доллар по индикаторам срочного рынка потерял около 0,15% на уровне 97,6. Вероятно, локально валюты технически корректируются после импульса роста. Фундаментально же вырисовывается негативная картина для рубля как с точки зрения дисбаланса спроса на инвалюту и спроса на нее (в том числе на фоне постепенно активизирующегося сезонного спроса на импорт в конце года), так и с точки зрения других негативных факторов – расширения дефицита бюджета, неустойчивости сырьевых цен, острой геополитики. Из поддерживающих рубль сил – жесткий курс ДКП, усиленный ЦБ на пятничном заседании, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Краткосрочно ожидаем юань в пределах 13,5-13,8, доллар – на уровне 96-98", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть возобновили снижение вечером во вторник после максимального за два года падения по итогам предыдущей сессии на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $71 за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,55%, до $67,01 за баррель.

Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск, что и привело к 6%-ному падению цен в понедельник. Теперь внимание трейдеров вновь смещается к ситуации в китайской экономике и перспективам спроса на нефть, а также к политике ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 октября поднялась на 177 базисных пунктов - до 20,49% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась во вторник на 8 базисных пунктов, до 18,76% годовых, версия на три месяца увеличилась на 5 базисных пунктов, до 18,63% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 17,78% годовых.

Банк России во вторник, 29 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 740,7 млрд рублей (при лимите 5 трлн 810 млрд рублей и спросе 4 трлн 740,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 22 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 916,3 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 2 трлн 916,3 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых.