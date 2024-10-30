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Рубль утром немного дорожает в паре с юанем на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже утром в среду, рубль немного дорожает на фоне позитивной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,569 руб. (-0,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,64 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Ослабление национальной валюты в следующем месяце более чем на 2-4% по отношению к юаню в целом маловероятно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пара "юань-рубль" не подтвердила наметившийся в понедельник выход из консолидации вверх - во вторник рубль немного укрепился. Ждем, что в ноябре начнется традиционный для конца года приток ликвидности в финансовую систему, поскольку Минфин будет завершать расчеты по госзаказам. Однако лишь небольшая часть этих денег пойдет в валюту, так как рублевые ставки кратно привлекательнее. Но при этом рост денежной массы рубль просто вынужден отыграть снижением. В целом без дополнительных шоков не ждем ослабления национальной валюты в следующем месяце более чем на 2-4%", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после снижения накануне до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch. Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляли $71,64 за баррель, что на 0,75% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на 0,88% - до $67,79 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду.

Как прогнозируют опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тыс. баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

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