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Росстат сообщил о росте зарплат в августе на 7,7% в реальном выражении

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2024 года составил в годовом сравнении 7,7% после увеличения показателя на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и также на 8,5% в январе, сообщил в среду Росстат.

За восемь месяцев реальная зарплата в среднем по стране выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в августе 2024 года составила 82 218 руб., повысившись на 17,4% по сравнению с августом 2023 года.

Согласно представленному в сентябре обновленному макропрогнозу Минэкономразвития РФ, рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году прогнозируется на уровне 9,2% (6,5% в апрельских оценках), в 2025 году - 7,0% (3,6%), в 2026 году - 5,7% (2,8%), в 2027 году - 4,1% (2,5%).

За 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Росстат
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