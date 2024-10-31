Fix Price изучает вариант получения листинга основной операционной "дочки"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Fix Price рассматривает в качестве одного из стратегических шагов потенциальное получение листинга для основного операционного актива ритейлера, приводятся в финансовых результатах за III квартал слова CEO группы Дмитрия Кирсанова.

Следующим шагом после этого мог бы стать "переход на этот уровень владения для миноритарных акционеров". Подробности в его заявлении не приводятся.

Основной операционной "дочкой" Fix Price является российская ООО "Бэст прайс".

Представитель Fix Price пояснил "Интерфаксу", что речь идет о получении листинга на МосБирже.

Холдинговая компания ритейлера Fix Price plc в прошлом году провела редомициляцию с Кипра в Казахстан, в ноябре 2023 года процесс был одобрен акционерами. В настоящий момент бумаги Fix Price торгуются на Московской бирже и Международной бирже Астаны (AIX). До августа 2024 года GDR ритейлера торговались на Лондонской фондовой бирже.