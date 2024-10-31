Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,227 трлн руб.

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 6,8% - до 1,227 трлн рублей по сравнению с 1,149 трлн рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль в третьем квартале текущего года осталась на уровне аналогичного периода 2023 года и составила 411,1 млрд рублей. Существенное влияние на динамику этого показателя оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам, отмечает банк.

Результаты оказались практически на уровне консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших роста чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года на 6,4% - до 1,222 трлн рублей. В третьем квартале консенсус предполагал снижение чистой прибыли на 1,2% - до 406 млрд рублей.

Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года снизилась на 1 процентный пункт (п.п.) - до 25,2%, в III квартале - на 2,2 п.п. - до 25,4%.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-сентябрь текущего года составили 277,6 млрд рублей (рост год к году на 18,2%), в III квартале - 125,9 млрд рублей (рост к аналогичному периоду 2023 года в 2,6 раза). На динамику этого показателя существенное влияние оказывает рост кредитного портфеля, а также повышение кредитного риска в розничном сегменте на фоне растущих ставок в экономике, пояснил банк.

Стоимость риска за 9 месяцев 2024 года составила 90 базисных пунктов (б.п.), в III квартале - 116 б.п.

Рентабельность активов в январе-сентябре 2024 года сократилась на 0,4 п.п. - до 2,9%, в III квартале - на 0,5 п.п. - до 2,9%.

Сбербанк в январе-сентябре текущего года увеличил чистые процентные доходы на 19% - до 2,175 трлн рублей, в III квартале - на 14,1% - до 762,1 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в III квартале 2024 года составила 5,86% против 5,84% во II квартале и 5,88% в I квартале 2024 года. В январе-сентябре текущего года этот показатель почти не изменился и составил 5,86%.

Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2024 года выросли на 10,5% - до 611,8 млрд рублей, в III квартале - на 11,6% - до 218,2 млрд рублей.

Операционный доход до резервов в январе-сентябре текущего года увеличился на 11,2% - до 2,623 трлн рублей, в III квартале - на 21,1% - до 965,1 млрд рублей.

Операционные расходы группы за 9 месяцев 2024 года выросли на 19,3% - до 754,6 млрд рублей, в III квартале - на 17,1% - до 274,3 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за 9 месяцев текущего года составило 28,8%, в III квартале - 28,4%.

Базовый капитал за III квартал вырос на 4,9% - до 6,064 трлн рублей, капитала первого уровня - на 4,8% - до 6,214 трлн рублей. Общий капитал за квартал вырос на 4,7% - до 6,428 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,4% и 11,7% соответственно, а общего капитала - 12,1%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 в III квартале снизился на 1,2 п.п. - до 12,9%. Это связано с выплатой в отчетном квартале дивидендов за 2023 год на сумму 752,1 млрд рублей (эффект на Н20.0 составляет минус 1,4 п.п.).